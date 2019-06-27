Manisa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Subaşı Mahallesi Son Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Döngül (32) bıçakla yaralandı.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döngül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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