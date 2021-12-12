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Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif B. (22) ile arkadaşı N.B.Ç. (17) arasında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.B.Ç., yanındaki bıçakla Mehmet Akif B.'yi göğsünden bıçakladı. Yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Akif B., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında N.B.Ç., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MANİSA

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