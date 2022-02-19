Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi, hastanede tedavi altına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alaybey Mahallesi'nde kurulan pazarda Afganistan uyruklu Abdülaziz Nikbay (47) ile pazar esnafı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçakla yaralanan Nikbay, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Nikbay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????

Manisa'da bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Afganistan, Manisa, Güncel, Haberler

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