Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Büknüş Mahallesi'nde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Can D, Yahşi'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Abdullah Öcalan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Gülben Ergen Mustafa Keser
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Topal Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 08:50:12. #1.17#