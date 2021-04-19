Manisa'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı
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Manisa'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Manisa'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi 2 No'lu Sarıkız Sokak'ta Birol D. (48) ile Ahmet D. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D, Birol D'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen yaralı daha sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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