Manisa'da bıçakla yaralanan genç yaşamını yitirdi
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Manisa'da bıçakla yaralanan genç yaşamını yitirdi

Manisa'da bıçakla yaralanan genç yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Furkan Karataş (23), Hüseyin S. (28), Mustafa E. (29) ve Nuri T. (48), Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir çorbacının önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu göğsü ve bacağından yaralanan Furkan Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Hüseyin S. ile olayda hafif yaralanan Mustafa E. ve Nuri T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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