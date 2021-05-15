Manisa'da bıçakla yaralanan 2 kişiden biri öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı yakınlarında dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Kızılkaya ve Güler, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Mehmet Kızılkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen