Manisa'da bıçakla yaralanan 2 kişiden biri öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da bıçakla yaralanan 2 kişiden biri öldü

Manisa'da bıçakla yaralanan 2 kişiden biri öldü
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı yakınlarında dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Kızılkaya ve Güler, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Mehmet Kızılkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cansu Dere Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da bıçakla yaralanan 2 kişiden biri öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:19:56. #1.15#

title