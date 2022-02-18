Manisa'da bıçakla yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Manisa'da bıçakla yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da bıçakla yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan 17 ve 19 yaşındaki 2 genç hastanede tedavi altına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla yaralanan 17 ve 19 yaşındaki 2 genç hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki Konuk Caddesi'nde B.A. (19) ile B.K. (17), bir süre kendilerini kovalayan, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacakları ve kalçasından yaralanan gençler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da bıçakla yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Güncel, Haberler

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