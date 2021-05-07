Manisa'da beton pompasının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beton pompasının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beton pompasının şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
F.A'nın (30) kullandığı beton pompası Caberfakılı Mahallesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım