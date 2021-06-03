Besicilerin "koyun kırkma" mesaisi başladı
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Besicilerin "koyun kırkma" mesaisi başladı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde besiciler, sıcaklıkların artmasıyla koyunlarını kırkıp, aşı ve ilaçlarla hastalıklardan korumaya çalışıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde besiciler, sıcaklıkların artmasıyla koyunlarını kırkıp, aşı ve ilaçlarla hastalıklardan korumaya çalışıyor.

Küçükbaş hayvan sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yün kırkımına başladı.

İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Sevinçler Mahallesinde besiciler, birbirleri ile yardımlaşarak koyun kırkımı yapıyor.

Besiciler, sabahın erken saatlerinde başladıkları kırkım işleminin yanında aşı ve ilaçlarla hayvanlarını hastalıklara karşı da korumaya alıyor.

Çocuklar da babalarına yardım ederek koyun kırkımını öğreniyor. Hummalı bir çalışmayla kırkılan yünler ise halıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçedeki tesislere gönderilerek iplik haline getiriliyor.

Koyun yününe rağbet arttı

Sevinçler Mahalle Muhtarı Halil Yetiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede koyun yünü üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, "Koyunlarımızın daha verimli olması, iyi beslenmesi için bu kırkımların yapılması gerekir. Kırkılan yünleri de tüccara satarak hayvanlara yem alıyoruz. Bu yıl kilogram fiyatının 2 lira olduğunu öğrendik. Bu yıl koyun yününü soran birçok tüccar var. Fiyat yükseldi, besicilerimiz kırkımdan güzel bir gelir elde edecek." dedi.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise ilçede 80 bin kayıtlı koyun olduğunu belirterek, kırkılan yünlerin halı sanayisinde kullanıldığını ve besiciye önemli bir gelir olduğunu ifade etti.

Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı
Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı
Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı
Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı
Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı
Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı
Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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