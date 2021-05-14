Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu
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Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu

Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da bir besi çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Manisa'da bir besi çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesindeki Aslanlar Besi Çiftliğinde saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Bir anda tüm depo alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Manisa ve İzmir'den 20'nin üzerinde itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Yangının hayvanların bulunduğu bölüme sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışması sürerken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu
Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu
Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu
Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu
Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu
Manisa'da besi çiftliğinin saman deposu alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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