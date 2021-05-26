Manisa'da besi çiftliği yangını; 700 ton saman ve yem kül oldu

MANİSA'da, besi çiftliğinin saman deposunda sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA'da, besi çiftliğinin saman deposunda sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı 700 ton saman ve yem, kül olurken, 1 traktör hasar gördü.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'a ait olan ve Karkın Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğindeki saman deposunda, saat 04.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi Turgutlu ve Ahmetli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, 700 ton saman ve yem, kül olurken, 1 traktör de hasar gördü. Yanmayan yem paketleri ise iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci