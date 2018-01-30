Manisa'da Belediyelerin Çöp Kavgası

MANİSA'nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi'nin endüstriyel atıklarını Muradiye Mahallesi'ndeki kurban satış alanına döktüğü ortaya çıktı. Kamyonların çöpleri boşalttığı anlar Büyükşehir Belediyesi tarafından görüntülendi. Yunusemre Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin Uzunburun Katı Atık Tesisi'ne çöp kamyonlarını almadığı ileri sürüldü.

Manisa'da AK Partili Yunusemre Belediyesi'nin çöp kamyonunun Muradiye Mahallesi'ndeki kurban satış alanı olarak belirlenen sahaya çöp dökmesi tepki çekti. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre Belediyesi çalışanlarının ve çöp aracının alana çöp dökmesi görüntülendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından fotoğraflar sosyal medyada ve basın kuruluşları ile paylaşılıp doğanın kirletildiğine dikkat çekildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 40 yıllık katı atık sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Manisalılar'ın hizmetine sunduğu Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, evsel atıkların niteliklerine göre ayrıştırıldığı ve geri dönüşümü itibariyle ülke ekonomisine gelir kazandıran bir tesis olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca atıklar niteliklerine göre ayrıştırılıp, geri dönüşüm işlemi ile ülke ekonomisine gelir olarak kazandırılıyor. Manisa için bu kadar önemli ve yapısı itibariyle yurt çapında adından söz ettiren tesisler, Yunusemre Belediyesi tarafından kullanılmıyor; aksine ilçe belediyesinin şantiye sahasına gelişigüzel olarak dökülüyor. Yunusemre Belediyesi'ni bu doğa katliamına bir son vermeye davet ediyoruz. Kontrolü mümkün olmayan bu atıkların çevreye zarar verebilecek sonuçlar doğurmasına neden olmayın" denildi.

"ÇÖPLERİ ALMIYORLAR"

Konu ile ilgili Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak tarafından yazılı açıklama yapıldı. Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini savunan Irmak'ın açıklamasında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine atıfta bulunularak şu ifadeler yer aldı:

"Bu maddenin (İ) bendinde şu ifade yer alır: '…katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğundadır. Yunusemre Belediyesi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin görevini yapmaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyoruz. 4 Ekim 2017 tarihinde hizmete açılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde Küçük Sanayi, Ayakkabıcılar, Tekstilciler Sitesi'nin endüstriyel atıkları alınmıyor. Gerekçeleri ise endüstriyel atıkların makineleri bozduğu. Yetkililer bizden çöpleri ayrıştırarak teslim etmemizi istemektedir. Bu bizim görev alanımızda değil. Kısacası sudan sebeplerle işlerini bize yaptırmak istiyorlar. Ayrıca 110 milyon gibi oldukça yüksek bir maliyetle yapılan tesiste kısa süre içerisinde böyle bir sorunun yaşanması da düşündürücüdür. Endüstriyel ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bununla ilgili tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ile yine büyükşehir yükümlüdür."

Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine ait çöp kamyonlarını Uzunburun Katı Atık Tesisi'ne almadığını da ileri süren Irmak'ın açıklamalarında, "Bu çöplerin şantiye alanına dökülmesinin tek sorumlusu Manisa Büyükşehir Belediyesi'dir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamaları kamuoyunu yanlış yönlendirme, hatasını örtbas etme çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri yer aldı.

- Manisa