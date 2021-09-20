Manisa'da bekçinin durduğu kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Cengiz Topel Mahallesi şüphe üzerine bir kişiyi kontrol etti.
M.S'nin üzerinde bonzai ve uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri