Manisa'da bekçiler, şehitler anısına pilav dağıttı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da çarşı ve mahalle bekçileri, şehit bekçiler anısına tavuklu pilav dağıttı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'da çarşı ve mahalle bekçileri, şehit bekçiler anısına tavuklu pilav dağıttı.
Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 60 bekçi, aralarında topladıkları parayla, Hafsa Sultan Mahallesi Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı üzerinde bulanan Hatice Görgülü Ortaokulu önünde vatandaşlara pilav ikram etti.
Şehit bekçiler anısına düzenlenen etkinliğe Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Kuzu ile birim amirleri de katıldı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri