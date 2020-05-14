Manisa'da bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getiriliyor
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Manisa'da bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getiriliyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı caddelerde maske takmayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Manisa'da bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getiriliyor
14.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:44

Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı caddelerde maske takmayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısında Covid - 19 salgınına karşı alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü. İl Pandemi Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Vali Ahmet Deniz başkanlığındaki toplantıda bugüne kadar alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirilirken, cumartesi gününden itibaren uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında alınacak önlemler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Konuşmasında tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar ve diğer tüm kurumların katılımıyla seferberlik ruhu ile yönetildiğini ifade eden Vali Deniz, "Türkiye de son yıllarda yapılan sağlık yatırımları, yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi ve sosyal devlet anlayışı ile bu süreçte vatandaşların yanında olmasıyla Türkiye, salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetti" dedi.

Bazı caddelerde maske takmak zorunlu olacak

Salgın sürecinde Manisa'da gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendiren Vali Deniz, "Sürecin başından itibaren hızlı bir şekilde harekete geçerek üretim faaliyetlerine devam etmek zorunda olan sanayi kuruluşları ve maden ocaklarında çalışan personelin minimum seviyeye çekilerek zaruri durumlar harici çalışılmaması kararımız sayesinde bu alanlarda kontrolü sağladık. İlimiz genelinde fiziki mekanları uygun olmayan pazaryerlerini kapattık, bazı pazarların günlerini arttırdık. Vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu alanları trafiğe kapattık, bazı caddelerde park yasağı uygulaması yaptık. Şimdide İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni bir karar alarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı caddelerde maske takmayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Filyasyon çalışmaları

Pozitif vaka tespit edilir edilmez sağlık ekipleri tarafından pozitif vaka temaslı olan kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilerek gerekli kontrollerinin sağlandığını belirten Vali Deniz, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu kişilere 14 gün ev karantinası uygulandığını da söyledi. Filyasyon çalışmalarının hastalığın kaynağını tespit etmekte ve önlem almakta etkili bir yöntem olduğunu da kaydeden Vali Deniz, filyasyon ekiplerince bugüne kadar 5 bin 423 kişinin denetlendiğini, pozitif vaka temaslı olan veya il dışından Manisa'ya gelerek 14 günlük karantina süresine uymayan 226 kişiye toplam 774 bin TL cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Testler Manisa CBÜ'de yapılıyor

Vali Deniz, Manisa'daki Covid-19 tablosunun Türkiye genel tablosuyla aynı seyirde devam ettiğini belirtti. İlk başta İzmir'de yapılan testlerin artık Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde günlük olarak yapılabildiğini de belirten Vali Deniz, Manisa CBÜ'de günlük ortalama 450-500 civarında test yapılabildiğinin bilgisini verdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Manisa genelinde market, pazaryeri, toplu taşıma ve servis araçları ile bu hafta açılan alışveriş merkezleri, berber ve kuaförlerde denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığı ve bundan sonraki süreçte de yapılmaya devam edeceğini ifade eden Vali Deniz, "Bu işin şakası yok bu yüzden denetimlerimiz artarak devam edecek, alınan karar ve tedbirlere uymayanlara da cezai işlem uygulanmaya devam edecek" dedi.

Sağlık Bakanlığının salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren sağlık çalışanları için tıbbi malzeme ve ilaç desteğini karşıladığını söyleyen Vali Deniz, "Salgınla büyük bir özveriyle ve fedakarca en ön safhada mücadele eden sağlık personelimizin çalışma şartlarının iyi olması bizim için çok önemli. Bu süreçte onların güvenliği ve rahatı için gerekli her türlü tedbiri aldık" diye konuştu.

Kontrollü sosyal hayat

Covid-19 salgını sebebiyle dünyanın birçok yerinde olumsuz tablolara şahit olunduğunu söyleyen Vali Deniz, ülkemizde bu sürecin çok iyi yönetildiğini ve malzeme ihtiyacı olan diğer ülkelere destek olunduğunu söyleyerek, Türk olmaktan duyduğu gururu ifade etti. Salgın sürecinde görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün personele teşekkür eden Vali Deniz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte vatandaşlarımıza da tedbir ve kurallara uyma konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Salgınla ilgili verilerimiz her gün daha iyiye giderken tedbiri elden bırakmamalıyız. Çünkü daha salgın tehlikesi geçmiş değil, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya, sosyal mesafeye ve maske takma kurallarına riayet edelim. Normalleşme yolunda adımlar atılıyor ama unutmayalım yeni hayat tarzımız 'kontrollü sosyal hayat' olmalıdır." - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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