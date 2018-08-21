Manisa'da Bayramlaşma Yapıldı
Manisa'da il protokolü valilikçe düzenlenen programla bayramlaştı.
Manisa'da il protokolü valilikçe düzenlenen programla bayramlaştı.
Manisa Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla polisevinde bayramlaşma programı düzenledi.
Programda, Vali Mustafa Hakan Güvençer, il protokolüyle bayramlaştı.
Törenin ardından protokol üyeleri huzurevi ziyaretleri yaptı.
Bayramlaşmaya AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Ümit Özdağ ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.