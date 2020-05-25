Manisa'da bayramın ilk gününde kısıtlamayı ihlal eden 341 kişiye para cezası
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 540 bin lira ceza kesildi.
25.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:27
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 540 bin lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerinin il merkezi ile 17 ilçede 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.
Bayramın ilk günü kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 341 kişiye 540 bin 260 lira ceza uygulandı.
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Kaynak: AA