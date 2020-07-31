Manisa'da bayramda acemi kasaplar yine iş başında
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Manisa'da bayramda acemi kasaplar yine iş başında

Manisa'da Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerin acil servislerinde alırken, kurban kesim yerlerinde geçen senelere göre yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

Manisa'da bayramda acemi kasaplar yine iş başında
31.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:44

Manisa'da Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan vatandaşlar soluğu hastanelerin acil servislerinde alırken, kurban kesim yerlerinde geçen senelere göre yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

Manisa'da bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla keserken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını kasaplara emanet etti. Kentin en yoğun kurban kesim yerlerinden biri olan Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'ndeki alanın geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha boş olması dikkat çekti. Kurban kesim yerlerinde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Öte yandan kurbanlıklarını kesmeye çalıştıkları sırada kendisini yaralayan vatandaşlar da soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı. Hastanelerde önce ateşleri ölçülen vatandaşlar, daha sonra tedaviye alındı. Sabah saatlerinden itibaren çeşitli yaralanmalarla hastaneye getirilen vatandaşlar, tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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