Manisa'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
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Manisa'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan güvenlik birimlerinde tedbirlerini artırdı.

Manisa'da bayram öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
28.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:19

Manisa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan güvenlik birimlerinde tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda personellerin eksiklikleri giderilirken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında görev yapan güvenlik personellerine yaka kamerası dağıtıldı.

Manisa genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, güvenlik birimlerindeki tedbirlerini arttırdı. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda ve Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında görev yapan güvenlik personellerine yaka kamerası dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, Atatürk Kent Park, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kırtık Şantiye Sahası, Muradiye Bakım Onarım Müdürlüğü, Oda Dernekler Binası, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Turgutlu Irlamaz Vadisi ve Akhisar şantiyesinde bulunan güvenlik personeline yaka kameralarını teslim etti.

Uyarıcı levhalar yerleştirildi

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca Atatürk Kent Park ve Irlamaz Vadisi'nde vatandaşları uyaran levhalar asıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında mangal ve semaver yakmanın yasak olduğunu belirten levhalar ile parklara motosiklet ve araç ile girilemeyeceğini belirten levhalar yerleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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