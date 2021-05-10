Manisa'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
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Manisa'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Manisa'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerine ilave olarak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerine ilave olarak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekiplerince özellikle unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin üretimi-satışını yapan işletmelerin denetimlerine ağırlık verildi. Yapılan denetimlerde üretim yeri hijyeni, personel hijyeni, gıdaların raf ömrü gibi hususlara dikkat edildi. Gıda sektöründe çalışan personellere yönelik hijyen belgesi kontrolleri de yapılarak, gıdanın üretim, satış ve dağıtımının tüm aşamalarında dikkat edilecek hususlar ile tam kapanma döneminde genelge kapsamında dikkat edilecek hususlar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Denetimlere, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu da katıldı. Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Metin Öztürk, "Denetimlerimizde 5996 sayılı kanun kapsamındaki asgari teknik ve hijyenik koşulların sağlanıp sağlanmadığının yanı sıra korona virüs tedbirleri kapsamında da alınması gerekli önlemler anlatıldı ve denetlendi. Gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerimizde, tüm gıda işletmelerinde bayram öncesi yoğunluk oluşması sebebiyle hijyen kuralları çerçevesinde 2 metrelik sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, gıda işletmelerinin girişlerinde ve işletme içinde uygun yerlerde el hijyeni için dezenfektan bulundurulması, maskesiz müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirme yapıldı. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde en yüksek tedbir ve özenin gösterilmesi gerektiğinden bayramda halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerinin sağlanması için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gıda denetim ekiplerimiz, insan sağlığını koruyucu yönde tedbirler almaya ve uygulamaya kesintisiz olarak devam edecektir. Halkımızdan da alışverişleri esnasında bu kurallara uymalarını ve uymayanları uyarmalarını bekliyor, bu vesile ile tüm Manisalı vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi. - MANİSA

Manisa'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Manisa'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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