Manisa'da baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti
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Manisa'da baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evde baygın halde bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki Cumali Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:48
Manisa'da baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

'nın ilçesinde evde baygın halde bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki Cumali Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Mahallesi Aktaş Sokak'ta oturan Cumali Ö (17), ailesi tarafından evde baygın halde bulundu. Ailesinin vermesi üzerine ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlk incelemede vücudunda darp izine rastlanmayan gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Kaynak: AA
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