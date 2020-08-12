Manisa'da başlayan 'Değerli zamanlar' Projesine ünlü konuk
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Manisa'da başlayan 'Değerli zamanlar' Projesine ünlü konuk

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Değerli zamanlar' Projesi bu yıl Manisa'nın 3 ilçesinde başladı.

Manisa'da başlayan 'Değerli zamanlar' Projesine ünlü konuk
12.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:54

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Değerli zamanlar' Projesi bu yıl Manisa'nın 3 ilçesinde başladı. Ünlü oyuncusu Deniz Hamzaoğlu Manisa'daki 'Değerli zamanlar' projesi kapsamında başlayan kursları ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Hamzaoğlu, "Müthiş bir proje. Çocuklar umudumuzdur. Bu çocuklar ne kadar iyi eğitilirse geleceğimiz o oranda güzelleşecek, mutlu bir Türkiye olacak" diyerek projenin örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Değerli zamanlar' Projesi Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde başladı. Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri, öz güvenlerinin geliştirilmesi amacıyla organize edilen proje, 577 kursiyer, 15 sanat eğitmeni, 19 sportif eğitmen ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği'nden 20 gönüllünün katılımıyla düzenleniyor. Proje kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde haftanın 6 günü çocuk ve gençlere; badminton, masa tenisi, tenis, bocce, kaykay, paten, eskrim ve yüzme gibi spor dallarının yanı sıra tiyatro, resim müzik, gitar, bağlama, keman ve ses eğitimi gibi sanat dallarında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Gençler projeden çok memnun

Kurslara katılan çocuk ve gençler, projeden memnun kaldıklarını söyledi. Pandemi sürecinde uzun süre evde kaldıklarını, proje sayesinde yaz tatilini keyifli geçirdiklerini ifade eden kursiyerler, hem spor yaparak hem de sanat eğitimlerine katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ettiler.

Ünlü tiyatrocu Deniz Hamzaoğlu kursları ziyaret etti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Deniz Hamzaoğlu, kursları ziyaret ederek, bilgi ve deneyimlerini çocuk ve gençlerle paylaştı. Değerli zamanlar Projesi'nin örnek bir proje olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Müthiş bir proje. Çocuklar umudumuzdur. Bu çocuklar ne kadar iyi eğitilirse geleceğimiz o oranda güzelleşecek, mutlu bir Türkiye olacak. Dolayısıyla bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Örnek projenin başka kentlerde de hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Değerli zamanlar Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe kaymakamlıkları, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla yürütülüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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