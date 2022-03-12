Manisa'da başını iş makinesine çarpan kadın kurtarılamadı - Haberler

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Manisa'da başını iş makinesine çarpan kadın kurtarılamadı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da başını iş makinesine çarpan kadın kurtarılamadı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dün ahırda hayvanlarla ilgilendiği sırada başını iş makinesine çarparak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dün ahırda hayvanlarla ilgilendiği sırada başını iş makinesine çarparak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Beyler Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından ağır yaralı halde Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen 74 yaşındaki Kezban O, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kezban O, dün sabah otlatmadan getirdiği ineklerini ahıra soktuğu sırada düşerek başını ilaçlama makinesine çarpmış, ihbar üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye götürmüştü.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Gölmarmara, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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