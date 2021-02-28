Son dakika haber: Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiyeciler kurtardı
28.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kediye itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kediye itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesinde sokakta bir kedinin başının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri, konserve kutusunu keserek kediyi kurtardı.
Yapılan çalışma ve kutudan kurtulan kedinin olay yerinden hızla uzaklaşması cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer