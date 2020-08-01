Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
01.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:31
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Uslu'nun (29) kullandığı 45 N 8677 plakalı motosiklet, Akçapınar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerler çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Uslu ile yolcu olarak bulunan Şaban Demir (39) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA