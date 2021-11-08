Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa İzmir kara yolu üzerinde, Mert Köse (21) idaresindeki 10 AEE 428 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Köse, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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