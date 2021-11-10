Manisa'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Otoyolu'nun Manisa geçişinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ş.A'nın (54) kullandığı 15 NU 119 plakalı otomobil, İstanbul Otoyolu'nun Şehzadeler ilçesi sınırlarındaki bölümünde yer alan bir dinlenme tesisi girişindeki bariyere çarptı.

Sürücü ile otomobildeki M.D (23), D.A (21), C.N.A (34) ve M.Y.Ç (18) yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.