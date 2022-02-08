Manisa'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA, Ahmet Bayram - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.
SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.
E.K'nin (37) kullandığı 35 BAV 740 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu Soma ilçesi geçişi Evciler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.K. ile yanındaki D.K. (48) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
AA / Ahmet Bayram - Güncel