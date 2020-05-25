Manisa'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
25.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:05
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam, Salihli-Gölmarmara karayolu Büyükbelen Mahallesi'nde, G.U. (84) idaresindeki 45 SA 9837 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Kaynak: AA