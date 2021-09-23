Manisa'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler belediye misafirhanelerinde ağırlanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler belediye misafirhanelerinde ağırlanacak

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler belediye misafirhanelerinde ağırlanacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören ve kalacak yer konusunda sorun yaşayan öğrencilerin Yunusemre ve Şehzadeler ilçe belediyeleri bünyesindeki misafirhanelerde konuk edileceği bildirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören ve kalacak yer konusunda sorun yaşayan öğrencilerin Yunusemre ve Şehzadeler ilçe belediyeleri bünyesindeki misafirhanelerde konuk edileceği bildirildi.

Söz konusu belediyelerden yapılan açıklamaya göre, MCBÜ'de öğrenimin başlamasıyla kentte öğrenci yoğunluğunun arması dolayısıyla kamu ya da özel yurtlara yerleşemeyen gençler için çalışma başlatıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kalacak yer bulamayan öğrencilerin Yunusemre Belediye Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini belirterek, "Manisa'da üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızın arasında yurt çıkmayan, konaklayacak yeri olmayan evlatlarımızın Belediyemizin tüm imkanlarıyla yanındayız. Bünyemizdeki misafirhaneler ile çeşitli konaklama merkezlerinde barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerimizi ağırlayacağız. Onlar bu sıkıntıyı aşana kadar yanlarında ve yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Manisa'ya gelen hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak tüm imkanlarıyla onların yanında olacaklarını aktardı.

Çelik şunları kaydetti:

"Manisa Celal Bayar Üniversitesini yükseköğrenimlerini yapmak için tercih eden ve bu nedenle şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimiz bilsinler ki bugünden sonra bizim misafirlerimizdirler. Misafirimiz olan tüm öğrenci kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarında bütün imkanlarımız ile yanlarındayız. Hiçbir öğrencimizi sokakta bırakmayız. Barınma sorunu yaşayan öğrencilerimiz Beyaz Masa birimimize müracaat edebilirler."

Manisa'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler belediye misafirhanelerinde ağırlanacak

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Fuat Oktay Muharrem İnce Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Oğuzhan Koç
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler belediye misafirhanelerinde ağırlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:35:17. #1.12#