Manisa'da barınma sorunu yaşayan öğrenciler belediye misafirhanelerinde ağırlanacak

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören ve kalacak yer konusunda sorun yaşayan öğrencilerin Yunusemre ve Şehzadeler ilçe belediyeleri bünyesindeki misafirhanelerde konuk edileceği bildirildi.

Söz konusu belediyelerden yapılan açıklamaya göre, MCBÜ'de öğrenimin başlamasıyla kentte öğrenci yoğunluğunun arması dolayısıyla kamu ya da özel yurtlara yerleşemeyen gençler için çalışma başlatıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kalacak yer bulamayan öğrencilerin Yunusemre Belediye Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini belirterek, "Manisa'da üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızın arasında yurt çıkmayan, konaklayacak yeri olmayan evlatlarımızın Belediyemizin tüm imkanlarıyla yanındayız. Bünyemizdeki misafirhaneler ile çeşitli konaklama merkezlerinde barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerimizi ağırlayacağız. Onlar bu sıkıntıyı aşana kadar yanlarında ve yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Manisa'ya gelen hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak tüm imkanlarıyla onların yanında olacaklarını aktardı.

Çelik şunları kaydetti:

"Manisa Celal Bayar Üniversitesini yükseköğrenimlerini yapmak için tercih eden ve bu nedenle şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimiz bilsinler ki bugünden sonra bizim misafirlerimizdirler. Misafirimiz olan tüm öğrenci kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarında bütün imkanlarımız ile yanlarındayız. Hiçbir öğrencimizi sokakta bırakmayız. Barınma sorunu yaşayan öğrencilerimiz Beyaz Masa birimimize müracaat edebilirler."