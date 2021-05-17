Baraj tahliye havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
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Baraj tahliye havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün tahliye havuzuna düşen ve yaklaşık 8 saatlik arama sonrasında ölü bulunan 16 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün tahliye havuzuna düşen ve yaklaşık 8 saatlik arama sonrasında ölü bulunan 16 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Mehmet Çömlekçi'nin cenazesi, yaşadığı Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi'ne getirildi.

Mehmet Çömlekçi'nin cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Çocuğun babası Ergin Çömlekçi, tören sırasında oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü.

Törene, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çocuğun arkadaşları ve yakınları katıldı.

Olay

Afşar Barajı'na gezmeye giden 8 çocuktan Mehmet Çömlekçi (16) tahliye havuzuna düşmüştü. Arkadaşlarından Hüseyin Yılmaz (14) ise baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli beton duvarda mahsur kalmıştı.

Beton duvarda bitmiş otlara tutunarak düşmekten kurtulan Yılmaz, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Kaybolan Mehmet Çömlekçi'nin cenazesi, 8 saat sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli "kurbağa adamlar" tarafından baraj havuzunda bulunmuştu.

Baraj tahliye havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
Baraj tahliye havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
Baraj tahliye havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
Baraj tahliye havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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