Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı
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Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün tahliye havuzuna düşen ve yaklaşık 8 saattir aranan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün tahliye havuzuna düşen ve yaklaşık 8 saattir aranan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Afşar Barajı tahliye havuzuna düşerek kaybolan Mehmet Çömlekçi'yi arama çalışmalarına İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli "kurbağa adamlar" da katıldı.

Baraj tahliye havuzuna dalan "kurbağa adamlar" 16 yaşındaki Çömlekçi'nin cesedini buldu.

Ekiplerce, baraj havuzundan çıkarılan Çömlekçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna gönderildi.

Kurtarma çalışmalarını takip eden çocukların aileleri, acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Olay

6 arkadaşıyla Afşar Barajı'na gezmeye giden Mehmet Çömlekçi ile Hüseyin Yılmaz (14), baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli duvarda oturmak için aşağıya inmiş, dengesini kaybeden Çömlekçi buradan suya düşmüştü. Onu kurtarmaya çalışan Hüseyin Yılmaz ise baraj betonunda bitmiş otlara tutunarak havuza düşmekten kurtulmuş, daha sonra bulunduğu yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı. Kaybolan Mehmet Çömlekçi için yaklaşık 8 saat önce jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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