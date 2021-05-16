Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen 16 yaşındaki arkadaşı için arama çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen 16 yaşındaki arkadaşı için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Afşar Mahallesi'nde Mehmet Çömlekçi (16) ve Hüseyin Yılmaz (14), 6 arkadaşlarıyla Afşar Barajı'na gezmeye gitti.

Mehmet Çömlekçi ile Hüseyin Yılmaz, baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli duvarda oturmak için aşağıya indi.

Çömlekçi, havuza doğru duvarda yürürken bir anda dengesini yitirip suya düştü.

Onu kurtarmak için hamle yapan arkadaşı Hüseyin Yılmaz ise baraj betonunda bitmiş otlara tutunarak havuza düşmekten kurtuldu. Eğimli duvarda otlara tutunarak oturan çocuk, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekip, barajda bekleyen ve bu sırada çok susadığını söyleyen çocuğa halat yardımıyla su ulaştırdı. Çocuk daha sonra AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Tahliye havuzunda kaybolan Çömlekçi'yi bulmak için çalışma başlatıldı.

Baraja gelen çocukların aileleri endişeyle arama çalışmalarını takip ediyor.

Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor
Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor
Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor
Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Abdullah Gül Lale Karabıyık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ebru Gündeş Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 21:30:14. #1.14#

title