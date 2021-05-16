Son dakika: Baraj duvarında mahsur kalan çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen arkadaşı aranıyor

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Son dakika haberler: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen 16 yaşındaki arkadaşı için arama çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün duvarında mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı, tahliye havuzuna düşen 16 yaşındaki arkadaşı için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Afşar Mahallesi'nde Mehmet Çömlekçi (16) ve Hüseyin Yılmaz (14), 6 arkadaşlarıyla Afşar Barajı'na gezmeye gitti.

Mehmet Çömlekçi ile Hüseyin Yılmaz, baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli duvarda oturmak için aşağıya indi.

Çömlekçi, havuza doğru duvarda yürürken bir anda dengesini yitirip suya düştü.

Onu kurtarmak için hamle yapan arkadaşı Hüseyin Yılmaz ise baraj betonunda bitmiş otlara tutunarak havuza düşmekten kurtuldu. Eğimli duvarda otlara tutunarak oturan çocuk, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekip, barajda bekleyen ve bu sırada çok susadığını söyleyen çocuğa halat yardımıyla su ulaştırdı. Çocuk daha sonra AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Tahliye havuzunda kaybolan Çömlekçi'yi bulmak için çalışma başlatıldı.

Baraja gelen çocukların aileleri endişeyle arama çalışmalarını takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan