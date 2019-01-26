Manisa'da Balkondan Düşen Kadın Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanın birinci katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kıymet Güneş (52), Cumhuriyet Mahallesi Kurşun Sokağı'ndaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek birinci kattan beton zemine düştü.



Ağır yaralanan Güneş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA