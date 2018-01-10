Manisa'da Bakımevindeki Hayvanlara 'Tek Tıkla' Ulaşma Dönemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan kedi ve köpeklerin sahiplenilmesi için resmi internet sitesi üzerinden tanıtıma başladı. Can dostlarını sahiplenmek isteyen vatandaşların, Manisa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden bakımevinde bulunan hayvanları tek tıkla görebilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde sahiplenilmeyi bekleyen hayvanlar için Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde bir bölüm açılarak hayvanların sahiplendirilmesi için duyuru başlatıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Uzun zamandır ihtiyacımız olan bir konuyu Bilgi İşlem Dairemiz çok kısa bir sürede profesyonel bir çalışma ile sona erdirdi. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız Manisa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesini tıkladıklarında ana sayfada bakımevinde bulunan hayvanların fotoğraflarını görebilecekler. İstedikleri hayvanı buradan görüp, beğenip bizimle iletişime geçerek barınakta gerekli formları doldurduktan sonra hayvanlara bakabilmelerine yönelik şartları taşıdıkları takdirde sahiplendirme yapacağız. Biz ilk günden bu yana kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye çok önem veriyoruz ve bu konunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Gerek hayvan severlerle gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği 3 ayda bir yaptığımız kurul gereğince barınaklarda yapılan sahiplendirmenin ne kadar önemli olduğunu her defasında vurguluyoruz. Buradan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli olan bir konuyu artık gündem dışı bıraktılar. Hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek tamamladılar. Satın almayın sahiplenin diyoruz. Sloganımız bu" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, internet sitesi hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerine dikkati çekerek, "Bilgi İşlem Dairesi olarak belediyemizin hizmetlerini en kısa yoldan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde iletmek bizim asli görevlerimizden. Proje öncesinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından böyle bir talep geldi. Bunu kısa sürede yapmaya çalıştık. Belediyemizin internet sitesinde kapsamlı bir şekilde hizmetlerimiz var. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan bir sitemiz var. Sitemize bir banner ekledik, 'Satın almayın sahiplenin, bir hayatta siz kurtarın' bannerımız var. Bu link tıklandığında sahiplenmeyi bekleyen hayvanların fotoğraflarını görebilecekler. Hayvanlar hakkında gerekli bilgiyi burada bulabilecekler. Barınak hakkında gerekli olan iletişim bilgilerinin yanı sıra harita üzerinden bakımevinin yerini de görebilecekler. Yetkililer ile temasa geçerek yerinde gidip de incelemede bulunabilirler. Mobil cihazlardan da bu linke ulaşabilecekler. Bugüne kadar 2 hayvanımızı da sahiplendirdik. Bizim de haz aldığımız güzel bir proje oldu. Umuyorum ki sahiplenme oranı günden güne artarak devam eder" diye konuştu. - MANİSA