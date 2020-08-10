Manisa'da bahçede kazak kazıya suçüstü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elma bahçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı.
10.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:07
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elma bahçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı.
Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Çay mevkisinde elma bahçesi içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Elma bahçesinde yaklaşık 30 metre çukur açtığı belirlenen 4 kişi suç üstü yakalandı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA