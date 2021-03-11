Manisa'da bağları don vurdu
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Manisa'da bağları don vurdu

11.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:11
Manisa'da bağları don vurdu

MANİSA'da yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını don vurdu.

MANİSA'da yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını don vurdu. Saruhanlı ilçesindeki 70 bin dekar alanda yüzde 40 zarar oluştu. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bağları dondan etkilenen çiftçilerden hasarlarının tespiti için TARSİM'e başvurmalarını istedi.

Manisa'da geçen ay güneş yanığı tehlikesi ile karşı karşıya kalan üzüm bağlarını bu kez don vurdu. 8 Mart Pazartesi gecesi yaşanan zirai don, yeni filizlenmeye başlayan üzüm bağlarını etkiledi. 110 bin dekar üzüm bağı bulunan Saruhanlı ilçesindeki 70 bin dekar alanda yüzde 40 zarar oluştu.

Bağları zarar gören çiftçilerin TARSİM'e başvurmalarını söyleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı 8 Mart Pazartesi gecesi yaşanan soğuklardan sonra ilçemizdeki bağlarda don yaşandı. Zirai don olayı ilçemizdeki bağlarda zarara neden oldu. Şu an ilçemizde 110 bin dekar bağ bulunmakta. Bölge bölge zarara neden oldu ama Saruhanlı'nın tamamında soğuk yaşandı. Şu ana donun etkilediği alanlarda yüzde 40'lara varan zararımız var. Diğer alanlarda ise asmalar yeni filiz verdiği için zararlar yeni yeni ortaya çıkacak. Tahmini olarak 110 bin dekar bağ alanımızın 70 bin dekarına yakınında yüzde 10 ila yüzde 40 arasında bir zarar meydana geldi. Bağları dondan etkilenen çiftçilerimizden hasarlarının tespiti için TARSİM'e başvurmalarını istiyoruz. Bu büyük bir kayıp. Bundan sonra bağlar tekrardan uyanacak ama uyanacak olan gözlerin üzümlü mü üzümsüz mü olacağını bilemiyoruz ama bildiğimiz tek şey, don olayının bağlarımıza zarar verdiği" diye konuştu.ÇİFTÇİ ENDİŞELİ, RİSK DEVAM EDİYOR

60 dekar alanda kurutmalık çekirdeksiz sultaniye üzüm yetiştiriciliği yapan Ali Kaçar, soğuk havaların risk oluşturduğunu söyledi. Çiftçi Kaçar, "8 Mart Pazar'ı, Pazartesi'ye bağlayan gecede yaşanan don olayında bağlarımız zarar gördü. Bundan dolayı ciddi maddi kayıplarımız olacak. Havaların soğuk olmasından dolayı da risk devam etmektedir. Üzüm bağlarımızda ciddi manada verim kaybına neden olacağını düşünüyoruz. Bu da bizim gelirimizi etkileyecek. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.


Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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