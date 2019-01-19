Manisa'da bağlamaya yatkın yetenekler tespit edilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda bağlama dersinin olacağı yönündeki açıklaması sonrası, Manisa'da 'Müzik Yolcuları' adlı proje hazırlandı. Projeyle oluşturulan 15 kişilik ekip, kentteki okulları gezip kulak ve ses taraması yaparak, yetenekli öğrencileri bulacak. Ekip, kentteki okulları taramaya başladı.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda bağlama dersi olacağı açıklamasının ardından harekete geçti. 'Müzik Yolcuları' adlı projeyi hazırlayan müdürlük, 'Müzik için yola çık, müzik için yol açık' sloganıyla bağlamaya yetenekli öğrencileri aramaya başladı. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin yer aldığı 15 kişilik bir ekip, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçla okulları gezerek, kulak ve ses taraması yapmaya başladı. İlk olarak, Yağcılar Nebahat Ölmez Ortaokulu'ndaki yetenekler kontrol edildi. Belirlenecek öğrencilere, haftanın bir günü 2 saat özel olarak ders vereceği belirtildi. Yağcılar Nebahat Ölmez Ortaokulu'nda belirlenen 10 çocuk eğitime başladı. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'ne ait bağlamalarla eğitime başlayan öğrencilerin, ilerleyen günlerde 200 liralık müzik aletini kendi imkanlarıyla temin edeceği öğrenildi.

Çocuklara müzik kültürünü aşılayabilmek ve müziği sevdirmek için projeyi başlattıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Önce müzik taraması yapılacak. Daha sonra yetenekli çocuklarımızı, kulağı müziğe açık çocuklarımızı tespit ederek onlar üzerinde, onların gelişmesi için çalışmalarını sürdürecekler. Bu projeyle 30 köy okulumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Merkez okullarımızda da yapacağız, merkeze taşımayla gelen öğrencilerimiz var onlar üzerinde de yoğunlaşacağız. Bugüne kadar hiçbir müzik aletiyle tanışmamış öğrencilerimiz bu vesileyle müzik aletiyle de tanışmış olacaklar dedi.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Yılmaz Sertdemir ise, uzun bir süredir böyle bir projenin yapılmasını beklediklerini belirterek, Umarız okullarımızda, öğrencilerimizin müziğe karşı aşinalığını sağlamış olacağız. Hem Türk müziğine hem bağlamaya karşı öğrencilerimizde bir duyarlılık oluşturmaya çalışacağız. Hem de belki okulumuzun öğrencileri olarak ileride aramızda olacaklar dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi İbrahim Efe Meydan, Müziği seviyorum. Bağlama çalmayı arzuluyorum. Şarkı söylerken mutlu oluyorum. Bana değişik bir his kazandırıyor. Özellikle bağlamayı çok sevdim dedi. Bir diğer 8'nci sınıf öğrencisi Ayşegül Atsızatar ise, Okulumuzda ses ve kulak taraması yaptılar. Ben de katılıp sesimi ve kulağımı denemek istedim. Bundan önce hiçbir müzik aleti çalmıyordum. Ama bundan sonra çalmak istiyorum dedi.

Kaynak: DHA