Manisa'da bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Manisa'da bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yedieylül Mahallesi Fatih Sokak'ta bir yavru kedi, Hatice Durak'a ait ikametin bacasına girerek sıkıştı.

Durumu fark eden Durak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3'ncü katın bacasında mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

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AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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