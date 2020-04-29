Manisa'da babasını kurusıkı tabancayla yaralayan zanlı, aranıyor Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını, yakın mesafeden kurusıkı tabancayla ateş ederek yaralayan 18 yaşındaki zanlı, kaçtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını, yakın mesafeden kurusıkı tabancayla ateş ederek yaralayan 18 yaşındaki zanlı, kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Ovası Arpalık Mevkisi'nde bir bahçede bekçilik yapan Kadir Ş. (53), telefonda oğlu H.A.Ş. (18) ile tartıştı. Bahçeye üç arkadaşıyla gelen H.A.Ş, Kadir Ş'ye yanında getirdiği kurusıkı tabancayla yakın mesafeden ateş etti.

Barut parçaları vücudunun çeşitli yerlerine gelen Kadir Ş. yaralandı. Zanlı ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Kadir Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA