Son dakika haberleri... Polisin itfaiye merdiveniyle içeri girdiği kumar baskınında, çatıda saklandı ceza yemekten kurtulamadı

Gelen son dakika haberine göre Polisin itfaiye merdiveniyle içeri girdiği kumar baskınında, çatıda saklandı ceza yemekten kurtulamadı Kimisi oyun oynarken, kimisi çatıda yakalandı Kısıtlamada evde kumar oynarken yakalandılar İkamette 175 deste iskambil kağıdı ele geçirildi Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kıraathanenin...

Polisin itfaiye merdiveniyle içeri girdiği kumar baskınında, çatıda saklandı ceza yemekten kurtulamadı

Kimisi oyun oynarken, kimisi çatıda yakalandı

Kısıtlamada evde kumar oynarken yakalandılar

İkamette 175 deste iskambil kağıdı ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kıraathanenin üst katında bulunan eve düzenlenen baskında 7 kişi kumar oynarken yakalandı. Operasyonda 1 kişi ise çatıda yakalanırken polislere hava almaya çıktığını söyledi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eskicami Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin üst katında bulunan eve operasyon düzenledi. Kapının açılmaması üzerine arama kararına istinaden itfaiye ekiplerinden istenilen yardımı ile içeri girildi. Eve giren ekipler, kıraathane şeklinde dizayn edildiği ikamette oyun oynayan E.Z.ve Y.K.'yiyakaladı. Operasyonda ayrıca İ.Ç.ve U.G.ningarsonluk yaptığı tespit edilirken, ikamette yapılan aramada 175 deste iskambil kağıdı, alacak ve borç bilgilerinin yer aldığı 1 adet ajanda, 10 adet yazboz kağıdı ve 250 lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 şahsa kumar oynamak suçundan ve sokağa çıkma yasağına ihlalden idari işlem yapıldı. İkamet sahibi K.Ş.hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikata başlandığı öğrenilirken, kumar oynanan ikametin mühürlendiği öğrenildi.

Öte yandan 5 ay önce yapılan operasyonda aynı ikamette kumar oynayan 17 kişi yakalanmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN