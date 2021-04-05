Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin en önemli sanayi ve tarım şehirlerinden biri olan Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı.

Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş

Türkiye'nin en önemli sanayi ve tarım şehirlerinden biri olan Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ege İhracatçı Birlikler (EİB) verilerine göre Manisa'da 2021 yılının Mart ayında 490 milyon 854 bin dolar ihracata imza atılırken, Manisa'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği ihracatta tüm zamanların rekorunun kırılmasını sağlandı. Manisa'daki elektrik elektronik sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,6'lık artışla ihracatın 257 milyon 591 bin dolarlık kısmını tek başına karşıladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ege İhracatçı Birlikler (EİB) verilerine göre Manisa, Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Niğde, Samsun ve Tekirdağ ile birlikte tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza atarak yüzleri güldürdü. Manisa'da daha önceki rekor 2011 Ekim ayında 483 milyon dolarlık ihracatla elde edilmişti.

Manisa'da 2020 yılında 4 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2021 yılında toplam ihracatın 5 milyar dolara yaklaşması hedefleniyor.

En fazla ihracat yapan 8. il Manisa

Manisa'da 2021 ilk üç ayında yapılan ihracat rakamı 1 milyar 166 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında 299 milyon 659 bin dolar, şubat ayında 375 milyon 560 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Manisa, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara, Sakarya'dan sonra Türkiye'de en fazla ihracat yapan 8. il oldu.

Manisa'da mart ayında 21 sektörde ihracat artarken, 4 sektörde ise ihracat düştü. Elektrik elektronik sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,6'lık artışla 257 milyon 591 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. İklimlendirme sanayisi 77 milyon 461 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, otomotiv sektörü ise 53 milyon 422 bin dolarla üçüncü sırada kendine yer buldu. - MANİSA

Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da aylık ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:06:02. #1.15#
title