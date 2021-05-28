Manisa'da aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu bir çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyede
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Manisa'da aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu bir çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

Manisa'da aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu bir çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyede
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin devrilmesiyle 11 yaşında çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin devrilmesiyle 11 yaşında çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gerekli önlemi almamaları nedeniyle devrilen aydınlatma direğinin Eymen Gülentürk'ün yaşamını yitirmesine sebebiyet verdikleri iddiasıyla firma çalışanları E.T. (56), M.K. (42), M.Y. (26) ve H.C. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan mahalle sakinlerinden Ayşe K. (57) olay anında balkondayken çocukların "Eymen kaç" diye bağırdığını duyduğunu belirterek, sesin geldiği yere baktığında Eymen'in yüzüstü yattığını ve kımıldamadığını gördüğünü söyledi.

-Olay

Eymen Gülentürk dün Dedekorkut Caddesi'nde yüklenici şirket tarafından yürütülen yenileme çalışmaları sırasında aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu direğin altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Gülentürk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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