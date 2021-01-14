Manisa'da ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'da ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki kişi yaralandı

14.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:34
Manisa'da ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki yaya, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki yaya, hastaneye kaldırıldı.

Çereşe Meydanı'nda yük taşıyan M.G. yönetimindeki 06 GD 4351 plakalı kamyon, manevra yaparken burada duran Musa Apaydın'ın (76) ayaklarının üzerinden geçti.

Çevredekilerin uyarılarıyla kamyon durduruldu.

Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Apaydın'ın iki bacağında da kırıklar olduğu belirlendi.

Apaydın, buradan Turgut Özal Çim Sahası'na iniş yapan ambulans helikopter ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ivana Sert Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da ayakları kamyonun altında kalan 76 yaşındaki kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:35:58. #1.14#
title