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Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

23-30 Eylül tarihlerinde geleneksel olarak kutlanan 'Avrupa Spor Haftası', Manisa'da da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

MANİSA (İHA) - 23-30 Eylül tarihlerinde geleneksel olarak kutlanan 'Avrupa Spor Haftası', Manisa'da da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan açılış töreninde genç sporcular birbirinden farklı spor dallarındaki yeteneklerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, toplumda hareketlilik bilincinin kazandırılması, sağlıklı yaşam ve ömür boyu spor yapma alışkanlığının kazandırılması amacıyla organize edilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Manisa'da da coşkulu bir açılış töreniyle başladı. 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılan açılış töreni, pandemi önlemleri kapsamında düzenlendi. Törende cimnastik, tekvando, halk oyunları ve muay thai gösterileri yapılırken, sporcuların performansı büyük alkış aldı.

Törene Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Arif Alkan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur katıldı. Protokol üyeleri, gösterilerin ardından Avrupa Spor Haftası açılışını kurdele kesimi ile gerçekleştirdi ve tüm Manisalıları spor yapmaya davet etti.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Manisa'da şu etkinlikler yapılacak:

24 Eylül Cuma

12.00 Turgutlu Baggi Tekstil Fabrikası İşçileriyle Spor Etkinlikleri

16.00 Bostanlı Köyü'nde Kadınlarla Spor Etkinlikleri ve Spor Parkuru

25 Eylül Cumartesi

15.00 Kırkağaç Gençlik Kampı Bisiklet Turu

26 Eylül Pazar

10.30 Doğa Yürüyüşü ve Çöp Toplama Etkinliği

27 Eylül Pazartesi

12.00 Maden Ocaklarında Spor Etkinlikleri (Soma)

28 Eylül Salı

12.00 Sağlık Çalışanları ile Egzersiz (Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi)

17.00 Bisiklet Turu (Salihli)

18.00 Toplu Pilates Etkinliği (Olimpik Havuz Bahçesi) - MANİSA

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Manisa'da 'Avrupa Spor Haftası' coşkulu açılış töreniyle başladı - Haberler Spor
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