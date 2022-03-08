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Manisa'da Atletizm İl Seçmeleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa'da Atletizm İl Seçmeleri yapıldı

Manisa'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi yarışmaları yapıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi yarışmaları yapıldı.

Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye genelinde yapılan Atletizm Geliştirme Projesi kapsananında Atatürk Olimpik ve Spor Kompleksi Atletizm Sahasında yapılan seçmelere 6 kategoride 60'ya yakın sporcu katıldı. Sporcular 1000, 1500, 2000 ve 2500 metre koşusunda kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda ilk 4'e giren sporcular 26 Mart 2022 tarihinde Denizli'de gerçekleştirilecek olan Bölge yarışmalarına katılma hakkı kazandı. İl seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. - MANİSA

Manisa'da Atletizm İl Seçmeleri yapıldı

Manisa'da Atletizm İl Seçmeleri yapıldı

Manisa'da Atletizm İl Seçmeleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Atletizm, Türkiye, Manisa, Spor, Haberler

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