Manisa'da atıklar ekonomiye kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Manisa'da atıklar ekonomiye kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Valiliği tarafından, 'Sıfır Atık Projesi' ile Manisa'da 2021 yılı haziran ayında 5 bin 873 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 9 bin 673 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından, 'Sıfır Atık Projesi' ile Manisa'da 2021 yılı haziran ayında 5 bin 873 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 9 bin 673 metreküp de su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle bir yandan çevre korunurken diğer yandan da ekonomiye büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kağıt, plastik, cam, metal gibi geri dönüşüm malzemelerinin toplanabileceği kutular yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştı. Kamu kurum kuruluşlarına dağıtılan kutulardan sadece 2021 yılı haziran ayında 430 bin 513 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada toplanan atıklar sayesinde Manisa'da toplam 5 bin 873 adet ağaç kesilmekten kurtarıldığı, aynı zamanda 1 milyon 711 bin 395 kwh enerji ve 9 bin 673 metreküp de su tasarrufu sağlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Petek Dinçöz Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Fatih Terim Alper Yılmaz Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da atıklar ekonomiye kazandırılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:33:57. #1.14#

title