Manisa'da at arabaları trafikten men edildi
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Manisa'da at arabaları trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da at arabaları trafikten men edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde artan şikayetler üzerine yapılan denetimlerde 5 at arabası trafikten men edilirken sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde artan şikayetler üzerine yapılan denetimlerde 5 at arabası trafikten men edilirken sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.

Salihli'de vatandaşların hurda toplayan at arabalı şahıslarla ilgili artan şikayetleri üzerine ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim yapıldı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde Manisa UKOME, İl Hıfzıssıhha kararları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29314 sayılı yönetmeliğine aykırı davrandıkları tespit edilen 5 at arabası trafikten men edilirken sahipleri hakkında idari işlem yapıldı. - MANİSA

Manisa'da at arabaları trafikten men edildi
Manisa'da at arabaları trafikten men edildi
Manisa'da at arabaları trafikten men edildi
Manisa'da at arabaları trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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