Manisa'da asker uğurlamaları ve lokma hayırlarına izin verilmeyecek
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Manisa, Güncel

Manisa'da asker uğurlamaları ve lokma hayırlarına izin verilmeyecek

Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu, 'Koronavirüs Salgını Tedbirleri' kapsamında, il genelinde zaman zaman yapılan asker uğurlama törenleri ve lokma hayrı faaliyetlerini salgın riskini arttıracağı gerekçesiyle durdurma kararı aldı.

21.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:08
Manisa'da asker uğurlamaları ve lokma hayırlarına izin verilmeyecek

Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu, 'Koronavirüs Salgını Tedbirleri' kapsamında, il genelinde zaman zaman yapılan asker uğurlama törenleri ve lokma hayrı faaliyetlerini salgın riskini arttıracağı gerekçesiyle durdurma kararı aldı. Alınan kararlara uymayanların para cezası ve 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı sonrası alınan kararlar kamuoyuna açıklandı. Kurulun aldığı kararlar şu ifadelerle duyuruldu: "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 adı verilen korana virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurt dışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle korona virüs bulaşma, taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü Kollukça, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünden yazılı tebligat yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki 1. ikaza uymayanlara, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3 bin 150 TL) uygulanacak, yapılacak 2. kontrolde de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3.150 TL ) uygulanacak ve ayrıca TCK'nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere; Hıfzıssıhha Kanununu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanununun 32. Maddesi 392 TL, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince '2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır', telefon ile kovid-19 takibini reddedenler, aile hekimi, uzman hekim veya İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekiplerince olası vaka olarak nitelendirilerek, hastaneye nakli gerçekleştirilmesi gerekir iken nakil talebini reddedenler, yurtdışından geldiği halde toplum içinde dolaştığı tespit edilenler kolluk kuvvetleri eşliğinde 112 ambulansları ile hastaneye nakilleri gerçekleştirilecektir. Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetler durdurulacaktır. İlimizde hayır kapsamında vatandaşlarımızın sıkça düzenlemiş olduğu Lokma Hayırlarında topluluklar halinde temasta bulunma riskine karşı lokma hayrı faaliyetleri durdurulacaktır. Kararların ve kararlara uymayanlar hakkında ilgi yasa hükümlerine göre işlem yapılacağının belediyelerimiz eli ile ilgililere tebliğ edilmesine; belediyelerimiz ve genel kolluk kuvvetlerinin iş birliği içinde kararların uygulanmasını takip etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir" - MANİSA

Kaynak: İHA

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